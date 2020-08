Scuola, la guida per le famiglie del Ministero dell'Istruzione

E' notizia di ieri: il presidente dell’Anci Abruzzo, il primo cittadino di Teramo Gianguido D’Alberto, d’intesa con gli altri sindaci, ha chiesto formalmente all’assessore regionale con delega all’Istruzione, Pietro Fioretti, di posticipare l’avvio del nuovo anno scolastico alla settimana successiva a quella della tornata elettorale.

Alla base della richiesta, ha spiegato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, ci sono soprattutto motivi logistici e di contenimento dei costi legati all’allestimento e allo smantellamento dei seggi nonché alla sanificazione dei locali.

Ma ci sono altri nodi da sciogliere.

L'adeguamento degli spazi, innanzitutto, per garantire il dovuto distanziamento sociale; e poi il servizio di refezione, da assicurare con le dovute msiure di sicurezza. Tuttavia, lo scoglio principale attiene al trasporto pubblico: il Comitato tecnico scientifico ha chiarito che su scuolabus e pullman extraurbani non concederà alcuna deroga al metro di distanza, anche con obbligo di mascherina.

Dunque, si sta lavorando sull'utilizzo di separatori sui mezzi; il ministero dei Trasporti ha già predisposto una bozza di circolare; tuttavia, questa soluzione non potrà applicarsi al trasporto urbano (metro e bus). Altra ipotesi è la differenziazione, laddove necessario, degli orari scolastici, sebbene la decisione sarà demandata all'autonomia degli istituti scolastici e alle decisione dei tavoli regionali e provinciali. Le Regioni hanno fatto presente, però, che il solo scaglionamento degli orari, soprattutto per quanto riguarda l'extraurbano, non può essere la soluzione, vista l'impossibilità di adeguare i servizi (sia in termini di mezzi, sia di personale) in così poco tempo.

Intanto, il ministero dell'Istruzione ha stilato una sorta di guida per le famiglie. Eccola: