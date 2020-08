Perdonanza: 'Croce di Celestino' del Lions all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri

Il Lions Club L’Aquila ha deciso di donare quest’anno il premio “La Croce di Celestino” all’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia dell’Aquila, in rappresentanza dell’intera categoria nazionale.

Il riconoscimento che il Club aquilano conferisce ogni anno, in occasione della Perdonanza Celestiniana, viene assegnato a personaggi che in ambito Lionistico, sociale e culturale, hanno dimostrato vicinanza alla nostra città, al messaggio celestiniano che ne è fondamento, alla voglia di rinascita.

Per la nuova edizione della Perdonanza il Direttivo del Lions Club L’Aquila, presieduto dall’Avvocato Carlo Cobianchi, ha scelto di donare questo simbolo dell'amicizia non ad una persona bensì ad un insieme di persone: l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia dell'Aquila, in rappresentanza di tutta la categoria nazionale.

Il Premio, realizzato dai noti orafi aquilani di “Oro Art” Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio, raffigura la povera Croce di Celestino V, simbolo dell’Ordine fondato dall’Eremita del Morrone, che rappresenta la manifestazione religiosa-culturale, unica al mondo, della Perdonanza. "E’ un momento difficile, forse il più difficile dal dopoguerra; ci siamo trovati impreparati davanti ad una epidemia senza precedenti che ci ha segnato il corpo e l’anima e non ne siamo ancora usciti - afferma il Presidente Cobianchi - in tutto questo periodo abbiamo avuto, ed abbiamo, una sola certezza: la presenza costante e silenziosa dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari che non si sono mai tirati indietro davanti a questa sciagura".

Il Premio – continua Cobianchi - "vuole essere un riconoscimento simbolico a nome di tutti gli iscritti al Lions club ed a nome di tutti gli aquilani che modestamente ci sentiamo di rappresentare".

La cerimonia di conferimento del Premio Nazionale si terrà giovedì 27 agosto 2020 alle ore 18 presso l'Auditorium del Parco dell'Aquila, alla presenza del Vice Sindaco del Comune avv. Raffaele Daniele, del Presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri dott. Maurizio Ortu, della Governatrice del Distretto Lions 108/A Francesca Romana Vagnoni.