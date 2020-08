Coronavirus, 26 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 13 in provincia dell'Aquila

Sono complessivamente 3687 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 26 nuovi casi (dal totale complessivo è stato sottratto un caso, risultato già in carico ad altra Regione), di età compresa tra 11 e 84 anni; il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472.

E i dati forniti dall'assessorato regionale alla Sanità confermano, e rafforzano, la tendenza degli ultimi giorni: se la prima ondata della pandemia aveva colpito con maggiore intensità la provincia di Pescara, ora è la provincia dell'Aquila che sta patendo il diffondersi dei contagi.

Dei 26 casi riscontrati oggi, 16 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati nell'aquilano, 2 nel chietino, 4 nel pescasere e 2 nel teramano.

In particolare, continuano a preoccupare i focolai di Sulmona e di Lucoli.

Per fortuna, non ci sono altri pazienti che, in Regione, hanno necessitato del ricovero in terapia intensiva (il numero resta fermo ad 1); sono invece 34 i ricoverati in terapia non ntensiva.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 366 (+24 rispetto a ieri).