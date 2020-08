Cerimonia di consegna dell’European Heritage Award/Europa Nostra Award 2020 al restauro di Santa Maria di Collemaggio

Si svolgerà il prossimo 28 agosto presso l’Auditorium del Parco del Castello (ore 11.00 alle 13.30) la cerimonia locale di consegna del Premio Europeo del patrimonio 2020 al restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Si tratta dell’unico caso italiano tra i riconoscimenti assegnati nella categoria “Conservazione” degli European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2020 dalla Commissione Europea e da Europa Nostra.

Un restauro che – come precisato nelle motivazioni della giuria - “rappresenta pienamente la rinascita della città”, in cui “il senso profondo di spiritualità e la partecipazione della comunità al progetto devono essere considerati come parte integrante dell’impresa”.

L’evento costituisce la prima cerimonia istituzionale ufficiale in Europa per l’edizione 2020 del Premio, con interventi di rappresentanti di istituzioni locali, nazionali ed europee e autorevoli testimonianze di esperti e dei coordinatori degli altri progetti italiani premiati. La sua collocazione nella giornata del 28 agosto - giorno dell’apertura della Porta Santa che dà avvio alla celebrazione della Perdonanza celestiniana – lo arricchisce di un particolare significato in considerazione della recente iscrizione della Festa della Perdonanza (che dalla sua istituzione ha nella Basilica la sua “casa” secolare) nella Lista del Patrimonio immateriale Unesco.

L’evento, ai sensi della normativa COVID-19, si svolgerà a porte chiuse ma sarà visibile in diretta streaming sulle pagine facebook della Perdonanza Celestiniana https://www.facebook.com/PerdonanzaCelestiniana/ e del Comune dell’Aquila https://www.facebook.com/comunedellaquila/