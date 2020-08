Coronavirus, i dati nazionali del 26 agosto: 1.367 nuovi casi ma con record tamponi

Sono 1.367 i nuovi casi di coronavirus alle 17 del 26 agosto e portano il totale dei contagi, dall’inizio della pandemia, a quota 262.540 (+0,52%). I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 13, a seguito dei quali la cifra complessiva sale a 35.458 (+0,03%).

In Italia, al momento, si contano 20.753 attualmente positivi, +5,27% giorno su giorno.

I ricoverati con sintomi sono 1.055 (-3 nel confronto con martedì), mentre si contano 69 persone ricoverate in terapia intensiva (3 in più). I pazienti in isolamento domiciliare sono 18.590, -0,59% rispetto al giorno precedente.

In pratica il 94,59% degli attualmente positivi sono in isolamento domiciliare. Questi i dati che emergono dal report quotidiano della Potezione civile, elaborati sulla base della cifra record di 93.529 tamponi effettuati, a fronte dei 72.341 del giorno precedente.

A livello delle singole regioni, si segnala il notevole incremento dei casi in Lombardia (269), seguita da Lazio (162) e Toscana (161), interessate da rientri delle vacanze. Poi Veneto (147), Campania (135) ed Emilia Romagna (120).

Lazio, altri 162 casi

Sono 162 i nuovi casi registrati in Lazio e, di questi, 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza di casi di rientro, in particolare dalla Sardegna (45%). L’indice Rt decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0,42, dovuto a casi importati e asintomatici. Buona la capacità di monitoraggio e di indagine sui contatti. Quadruplicato nell’ultima settimana il numero dei tamponi effettuati ai drive-in. Al Porto di Civitavecchia potenziato il drive-in con i test rapidi. Per i test agli imbarchi verso l’isola si attende la firma dell’accordo di reciprocità con la regione Sardegna e il Governo. Per quanto riguarda l’indagine di sieroprevalenza nelle scuole buona l’adesione e i primi risultati dei livelli di sieroprevalenza sono in linea con l’indagine Istat.

Boom in Toscana per il rientro dalle vacanze

Boom di nuovi casi in Toscana nelle ultime 24 ore: ben 161 quelli rilevati in più (l’incremento di ieri era stato di 34). Tra questi, 102 sono rientri dalle vacanze (81 dall’estero, 21 da altre regioni). L’età media dei 161 casi odierni è di 36 anni (solo il 3% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Tra gli 81 rientri dall’estero, 69 sono per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta); tra le regioni 18 nuovi pazienti su 21 sono tornati dalla Sardegna.

Campania, 135 positivi e un morto

Centotrentacinque positivi di cui 71 casi di rientro (41 dalla Sardegna e 30 dall’estero) su 3.026 tamponi: questi i dati del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania riferito alle ultime 24 ore. Il totale dei positivi è di 6.111 unità mentre il totale dei tamponi è di 393.265. Una persona è deceduta. I guariti sono 3.