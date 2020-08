In Abruzzo, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 14 nuovi casi di positività al covid-19; di questi, 8 si riferiscono a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Pescara.

Il più giovane tra i contagiati ha 21 anni, il più anziano 87.

Non si sono registrati decessi.

Sono 38 i pazienti ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva; 357 i cittadini in isolamento domiciliare.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 395.