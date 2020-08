Coronavirus, i dati nazionali del 29 agosto: 1.444 nuovi casi e 1 morto. Nuovo record di tamponi

Oggi i contagi da coronavirus in Italia rilevati da tampone positivo sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima, invece, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila (sono 99.108). Rapporto positivi/tamponi 1,45% (ieri 1,50%). I casi totali di coronavirus in Italia ammontano ora a 266.853, le vittime a 35.473. Le persone attualmente positive sono 23.156, con un incremento di 121 in 24 ore.

I pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità fino a 79, il secondo giorno consecutivo di aumento dopo l'incremento di 7 di ieri. Erano oltre 4mila a inizio aprile, al picco dell’epidemia. I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168), aumentano di 126 i pazienti in isolamento domiciliare (21.909 il totale).

Focus regionale

Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 289; Campania 188; Lazio 171; Veneto 151; Emilia Romagna 149; Toscana 92; Piemonte 90; Sardegna 70; Puglia 65; Liguria 47. In Lombardia il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,54%. I ricoverati in terapia intensiva sono 18 (+1), quelli non in terapia intensiva 185 (+13) mentre non sono stati registrati decessi (totale complessivo: 16.860).