L'Aquila: addio al partigiano Umberto Cialente, 'combattente per la libertà'

"Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti".

Con le parole di Antonio Gramsci, le stesse che l'Anpi dell'Aquila scelse nel marzo 2019 per celebrare i partigiani aquilani, salutiamo oggi Umberto Cialente che ci ha lasciato a 94 anni.

Cialente, papà dell'ex sindaco dell'Aquila Massimo, aderì ai Gap dopo il 25 luglio, poco più che 17enne; per il suo impegno, gli è stata conferita la croce al merito di guerra per il conflitto 1940-1945 ed il diploma d’onore di 'Combattente per la Libertà d’Italia'.

A Massimo, alla famiglia Cialente, agli amici e ai conoscenti, e a tutti i partigiani d'Italia, l'abbraccio sincero e commosso della redazione di NewsTown.