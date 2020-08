Covid, a Lucoli revocata la zona rossa nella frazione di Casamaina. Il sindaco: "Su 146 tamponi effettuati, solo 5 positivi"

Il sindaco di Lucoli, Valter Chiappini, ha revocato la zona rossa nella frazione di Casamaina.

A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino, che questa mattina, nella sede del municipio, a Collimento, ha tenuto una conferenza stampa insieme all'assessore regionale Guido Liris e al referente sanitario regionale per le emergenze Alberto Albani.

La decisione è stata presa di concerto con la Asl e la Regione, non sussistendo più le ragioni che avevano portato all'emanazione del provvedimento.

La zona rossa era stata istituita giovedì scorso a seguito dei casi di positività al Covid riscontrati nella popolazione di Casamaina. "Una decisione presa in via preventiva e prudenziale" ha tenuto a ribadire Chiappini "In questi giorni abbiamo eseguito 146 tamponi sui residenti e i dimoranti della frazione, a fronte dei quali sono emersi 5 casi positivi. Un numero esiguo, che porta il totale dei contagiati a 15. Di questi, solo uno, una signora anziana di 88 anni, è ricoverato in una struttura sanitaria. Gli altri sono tutti in isolamento".

Nei prossimi giorni, hanno spiegato sia Chiappini che Liris e Albani, la situazione verrà comunque tenuta sotto controllo e attento monitoraggio e verranno ripetuti (sulla sola popolazione residente e dimorante a Casamaina) i tamponi. L'attenzione, insomma, resta massima.

Albani ha tenuto a sottolineare come, a livello regionale, in questo momento la maggior parte dei nuovi contagi sia localizzata nella provincia dell'Aquila e come quindi sia la zona dell'Aquilano quella tenuta maggiormente sotto osservazione. Al contrario della prima fase della pandemia, quando era stata soprattutto la provincia di Pescara quella con le magggiori criticità.

"I nuovi focolai" ha detto Albani, ma il concetto è stato rimarcato anche da Liris "non hanno niente a che vedere con la presenza dei migranti nelle strutture di accoglienza. L'importante, ora, è far sì che questi focolai non si trasformino in incendi".