Gran Sasso, Soccorso Alpino salva escursionista disperso sul Camicia e turista caduto sulla Direttissima

Aveva deciso di fare una passeggiata da solo da Castelli verso il Fondo della Salsa, che si trova alla base della parete nord del Monte Camicia, un uomo di 56 anni di Alba Adriatica.

Si era avviato nel pomeriggio di ieri, ma lungo la via del ritorno l’uomo ha perso l’orientamento e con l’arrivo della sera, temendo di rimanere bloccato, intorno alle 19.30, ha allertato i carabinieri di Teramo.

I carabinieri hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo (Cnsas), che ha attivato la squadra di terra di Teramo, partita immediatamente per il Fondo della Salsa alla ricerca dell’escursionista smarrito. L’equipe del Soccorso Alpino ha poi ritrovato l’uomo intorno alle 21, era illeso e solo un po’ spaventato. L’uomo, accertare le condizioni di salute, è stato poi riaccompagnato alla sua vettura. All’attività di ricerca hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco di Teramo.

Sempre ieri, il Cnsas era dovuto intervenire per soccorrere un turista 57enne di Roma che era precipitato mentre percorreva il sentiero della Direttissima per raggiungere la vetta occidentale del Corno Grande, a quota 2.912 metri. L'uomo era insieme al figlio, quando è caduto da 10 metri lungo la parete rocciosa, finendo contro altri escursionisti che ne hanno bloccato la caduta nel vuoto.

Sono stati questi ultimi ad allertare il Soccorso Alpino, prontamente intervenuto con l'equipe medica, a bordo dell'elicottero del 118, decollato dall'aeroporto di Preturo all'Aquila. Il pilota è riuscito ad avvicinarsi al luogo dell'incidente. I soccorritori hanno verificato le condizioni fisiche del 57enne, lo hanno stabilizzato, imbracato e tratto in salvo a bordo dell'elisoccorso con il verricello. Ad aiutare sanitari e tecnici del Cnsas anche un medico rianimatore del 118 che era per caso sul posto, anche lui per un'escursione. Il turista romano, che ha riportato alcune fratture, è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila.