Sono 34 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo: 20 sono in provincia dell'Aquila, 1 a Teramo e 4 a Pescara mentre per 7 sono in corso accertamenti sulla provenienza. Non c'è nessun nuovo decesso.

I ricoverati sono 38 (di cui 1 in terapia intensiva), i malati in isolamento domiciliare 391, i dimessi/guariti 2872, gli attualmente positivi 429, i test complessivamente effettuati 156774.

L'età dei nuovi positivi è compresa tra 3 e 79 anni.