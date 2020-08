Pescara, incendio a Colle Renazzo: minacciato centro abitato

Situazione difficilissima a Pescara.

L’incendio che ha aggredito Colle Renazzo, minacciando da vicino il centro abitato e attività commerciali, ha messo a durissima prova le squadre di soccorso e di pronto intervento, per l’intensità delle fiamme sospinte dal forte vento caldo che ha propagato ed esteso i focolai alimentati dalla vegetazione secca, sprigionando un’alta e densa nuvola di fumo acre.

Al primo allarme il Comune di Pescara ha immediatamente attivato il Centro operativo per il coordinamento dei volontari impegnati nel raccordo sulle segnalazioni e la gestione delle emergenze e dei casi critici, in particolare per quanto concerne le fasce più deboli come gli anziani, già alle prese con i disagi dell’afa.

Il sindaco Carlo Masci ha seguito personalmente le operazioni di contenimento e spegnimento. Il Comune ha poi prontamente dato incarico all’Arta di attivare tutte le procedure inerenti l’adozione di misure precauzionali a causa del rilascio nell’atmosfera di micropolveri sottili.

Nel tardo pomeriggio la situazione si era fatta drammatica: il fuoco avrebbe ucciso degli animali; distrutte alcune automobili posteggiate in zona.