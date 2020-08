Migranti a Paterno, "Una tanica di benzina e via": polemiche per il like del candidato sindaco di Avezzano Genovesi ad un commento violentissimo

Era inevitabile: l'arrivo di 25 migranti a Paterno, in Marsica, è diventato argomento di campagna elettorale, cavalcato, in particolare, dal candidato del centrodestra, il leghista Tiziano Genovesi, sebbene sia stato ribadito che i migranti siano risultati negativi al test per il coronavirus. "Ciò che temevamo e che avevamo anticipato è accaduto: nella Marsica, questa volta ad Avezzano, nella popolosa e sana frazione di Paterno, arriveranno 25 migranti, gli altri 30 destinati all’Abruzzo, a Vasto. Siamo di fronte ad un governo Pd-M5S incapace e folle che continua a considerare l'Abruzzo e la Marsica 'terra di conquista' per clandestini. Lega e Centrodestra si opporranno con tutte le forze per difendere cittadini e comunità", le parole di Genovesi.

Che poi aggiunge: "Noi non ci stiamo. Con il Centrodestra a guida Lega al governo del Comune di Avezzano verranno bloccati gli arrivi in città e nella Marsica. Diciamo no, senza se e senza ma ed annunciamo, fin d'ora, una dura mobilitazione con pressanti iniziative di protesta al fine di supportare e tutelare i cittadini, molto preoccupati per quanto sta accadendo. Come fatto nel comune di Civita D’Antino, manifesteremo con forza. Siamo stufi di queste invasioni che mettono a rischio la salute, alla luce del covid, e la sicurezza di centri ad alta concentrazione di persone anziane".

Sulla vicenda è intervenuto anche il leader del Carroccio Matteo Salvini: "Il Governo è allo sbando. Dopo aver negato l'emergenza sbarchi, smentisce sé stesso e si dice preoccupato per la situazione di Lampedusa annunciando il trasferimento di clandestini in altre regioni italiane come l'Abruzzo. L'Italia non è né il lazzaretto né il campo profughi d'Europa: questo governo è pericoloso e incapace e faremo di tutto per fermarlo".

Ed in effetti, i sostenitori della Lega sono scesi in piazza per protestare trascorrendo la serata dinanzi all’edificio che dovrebbe ospitare i 25 migranti in arrivo da Lampedusa. “Stop invasione”, “basta business degli sbarchi”, alcuni degli slogan dei manifestanti.

A far discutere, però, è il like del candidato sindaco Tiziano Genovesi ai commenti sotto ad alcuni post facebook che denunciavano, appunto, l'arrivo dei migranti con prese di posizione davvero insopportabili; in particolare, sta facendo il giro del web il 'mi piace' di Genovesi al commento violentissimo di un cittadino: "Una tanica di benzina e via".

"Il candidato sindaco leghista di Avezzano Tiziano Genovesi clicca 'mi piace' sul commento di un nazista che propone di dare fuoco ai migranti: 'una tanica di benzina e via'. I leghisti della Marsica stanno protestando contro l'arrivo di 25 migranti e danno sfoggio di tutto il loro repertorio di barbarie nazista. Questi miserabili non hanno nulla da dire e da proporre se non fomentare l'odio razziale e finte emergenze", l'affondo del segretario nazionale di Rifondazione comunsta Maurizio Acerbo. "Pochi mesi fa le imprese agricole della Marsica hanno dovuto organizzare voli speciali dal Marocco per far fronte alle esigenze di manodopera. E' davvero ipocrita che ora si crei una sollevazione per l'arrivo di 25 persone. Ma quando un candidato sindaco - non un semplice cittadino - condivide messaggi criminali di questo genere si supera ogni livello di indegnità, si legittimano i peggiori istinti e comportamenti".

Prosegue Acerbo: "Un tempo i fascisti marsicani sparavano sui contadini che lottavano contro i Torlonia come accadde nell'eccidio di Celano. Ora cercano di alimentare i pogrom contro i migranti. La terra di Ignazio Silone e Romolo Liberale viene disonorata da questi politicanti nazistelli del terzo millennio. Ringrazio le compagne e i compagni che hanno dato vita alla lista Avezzano Bene Comune e il candidato sindaco Nicola Stornelli perché sono impegnati nella ricostruzione di una presenza di sinistra in un territorio con una storia gloriosa ma in cui negli ultimi anni si è lasciato troppo spazio alla peggiore destra".