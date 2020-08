Terminal Collemaggio: continua la battaglia legale tra Comune e Impregilo

Con deliberazione di giunta 390 del 12 agosto scorso, il Comune dell'Aquila si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione promosso da Imprepar Impregilo Costruzioni con l'impugnazone della sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che ha riconosciuto all'Ente uno 'sconto' di 5.5 milioni di euro circa rispetto al pronunciamento di primo grado che aveva intimato al Comune il pagamento di quasi 11 milioni di euro alla società per i lavori di costruzione del mega parcheggio di Collemaggio.

Non solo.

La giunta comunale ha dato il via libera ad un ricorso incidentale per il recupero delle somme già versate alla Imprepar Impregilo Costruzioni: il Comune dell'Aquila, infatti, aveva già versato gli 11 milioni e, dunque, chiede alla società di restituire oltre 5 milioni di euro.

Impregilo ha realizzato i parcheggi sotterranei del terminal "Lorenzo Natali", il collegamento con la statale 17, il tapis roulant e il tunnel di collegamento con Piazza Duomo, inaugurati all'epoca della giunta Tempesta sebbene il progetto fosse stato avviato dall'esecutivo Lombardi. Terminate le opere, però, il colosso delle costruzioni contestò i tempi biblici dei lavori, che si protrassero fino all'estate 1997, 44 mesi oltre i termini previsti. E non per mancanze dell'impresa, venne messo nero su bianco da Impregilo che pretese, per questo, il ristoro dei danni e dei maggiori oneri sostenuti.

L'atto di citazione venne notificato al Comune dell'Aquila nel 2006, ma l'amministrazione di allora si costituì soltanto nel 2007. Nel 2015 la sentenza di primo grado: il giudice condannò l'ente al pagamento di quasi 11 milioni; in appello, però, i giudici hanno rideterminato la somma che il Comune dell'Aquila doveva versare. Di qui, il ricorso in Cassazione della Impregilo.