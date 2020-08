Provincia dell'Aquila, firmato il decreto per l’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha firmato il decreto per l’utilizzo delle palestre di proprietà della Provincia dell’Aquila a privati, attraverso la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo, che stabilisce tutte le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, parte integrante della documentazione per l’ottenimento dell’autorizzazione che le società sportive dovranno presentare al momento della richiesta di concessione delle palestre per l’anno scolastico 2020-2021. Ricordiamo che il regolamento, approvato nella seduta consiliare del 19 giugno 2018, fu curato e ripreso dall’allora Presidente Commissione Statuto, Gianluca Alfonsi, norme che non venivano aggiornate dal 1994.

“La Provincia - dichiarano i consiglieri delegati all’edilizia scolastica, Gianluca Alfonsi, Vincenzo Calvisi e Andrea Ramunno - ha inteso, seppure nelle dovute cautele e disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, continuare a garantire la promozione e diffusione della pratica sportiva nelle aree interne, mettendo a disposizione delle società sportive, in orario extrascolastico, gli impianti annessi agli Istituti Superiori di proprietà di questo Ente, al fine di favorire momenti di aggregazione sociale e idonei spazi per lo svolgimento dell’attività motoria”.

“Questo è un momento delicato e una fase complessa – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso - e la Provincia deve, nel rispetto delle norme anti covid-19, favorire una ripresa e un ritorno alla normalità e, la concessione di questi spazi, facilitare questo percorso”.