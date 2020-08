Crescono contagi in Valle Peligna, Marsilio rassicura: "Non c'è circolazione del virus sul territorio in modo incontrollato"

Crescono i contagi in Valle Peligna, una delle aree che più sta patendo di più il diffondersi dei casi di positività al covid-19.

Una situazione monitorata costantemente, tiene a ribadire il governatore Marco Marsilio. "Stiamo tracciando in maniera sistematica le persone venute a contatto con i contagiati; la cosa rassicurante, nella preoccupazione, sta nel fatto che i nuovi contagi avvengono, più o meno, secondo 'pronostico', seguendo la linea dei contatti: non ci sono nuovi focolai o, comunque, non si manifesta una circolazione del virus sul territorio in maniera incontrollata".

Marsilio sottolinea come ci siano state delle situazioni, tra feste private, luoghi di lavoro e rientri dalle vacanze, che hanno prodotto dei focolai: "tuttavia, sono stati prontamente individuati, circoscritti, e stiamo risalendo, contatto dopo contatto, a tutti i soggetti che potrebbero essersi contagiati facendo quel tracciamento sistematico e quell'intervento con i tamponi che è la ricetta che abbiamo imparato dalla crisi".

Fino a qualche mese fa, "a gran parte delle persone cui oggi stiamo facendo i tamponi non avremmo potuto farli, non avendone la capacità: di fatto, i test venivano eseguiti solo su persone che manifestavano i sintomi; così, in tanti restavano malati in casa o continuavano a circolare essendo asintomatici, almeno fino al lockdown, e contagiando altre persone. Oggi non è così: c'è un diverso quadro e voglio dirlo in modo chiaro alla popolazione, affinché si affrontino le situazioni con serietà ma senza allarmismi".