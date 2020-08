Ora è ufficiale: in Abruzzo le scuole riapriranno il 24 settembre

Ora è ufficiale: come ampiamente annunciato, le scuole in Abruzzo, di ogni ordine e grado, riapriranno il 24 settembre, e non il 14 come indicato dal Governo.

In serata, la Giunta regionale ha approvato l'attesa delibera che modifica il calendario scolastico 2020/2021.

D'altra parte, è questa una prerogativa delle Regioni ed il presidente Marco Marsilio ha assunto la decisione di rinviare il suono della prima campanella dal momento che il 20 ed il 21 settembre si terranno le elezioni amministrative.

Le scuole dovranno essere chiuse per consentire l’allestimento dei seggi elettorali per poi procedere, subito dopo il voto, alle operazioni di sanificazione; quindi, aveva ribadito il governatore in questi giorni, non avrebbe senso aprirle per poi chiuderle nell’arco di pochi giorni.

La conclusione dell'anno scolastico è prevista per giovedì 10 giugno 2021 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per mercoledì 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre, è stato stabilito che per l'anno scolastico 2020-21, i giorni di attiività didattica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, sono dal lunedì al sabato 201 (200 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 168 (167 compresa la festa del Santo Patrono).