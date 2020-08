Coronavirus, i dati nazionali del 31 agosto: 996 nuovi casi e 6 decessi. Tamponi in calo

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri (e i 1.444 il 29 agosto). Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro, una il giorno precedente), per un numero complessivo di 35.483 morti. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 58.518 (per un totale di 8.644.859): in calo rispetto a ieri, quando erano stati 81.723 (99.108 il 29 agosto).

È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile, oggi usciti i in ritardo per via di alcuni ricalcoli dal 29 al 31 agosto.

La Calabria comunica il seguente ricalcolo: il numero corretto dei tamponi effettuati il 30 agosto è 154.919. La Regione Sicilia comunica che dei 26 soggetti positivi, 2 sono migranti ospiti dei centri di accoglienza di Lampedusa e Catania. La Regione Veneto comunica il seguente ricalcolo: il numero corretto dei guariti e dell'isolamento domiciliare del giorno 29 agosto è rispettivamente 18.290 e 2.285; il numero corretto dei guariti e dell'isolamento domiciliare del giorno 30 agosto è rispettivamente 18.399 e 2.286.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 207.653 (+117). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 26.078: +1.873 (+7,74%). Leggermente in crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 1.288 (+37 con aumento del 2,96%) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 94 (+8 con aumento del 9,30%). I positivi in isolamento domiciliare sono 24.696 (+1.828 con aumento del 7,99%).

Regioni con zero contagi

Solo la regione Molise e Basilicata registrano oggi zero contagi). Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato in Campania con 184 (ieri 270), seguono Lazio con 148 (ieri 156), Lombardia con 135 (ieri 235), Emilia-Romagna con 117 (ieri 109).

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, i nuovi contagi sono +135 rispetto a ieri, quando erano stati +235. Sono 9.866 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 1.596.833), in calo rispetto ai 12.863 di ieri (18.701 il 29 agosto). Il totale dei decessi sale a 16.865: +2 rispetto a ieri, quando erano stati +3. Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 76.258 (+10). Cresce leggermente il numero dei ricoverati: 195 (+1), e anche quello dei malati in terapia intensiva: 22 (+2).

Milano rimane la provincia lombarda che registra il maggior numero di nuovi casi: 54 (ieri erano stati 80), di cui 30 (ieri 45) a Milano città. Seguono Bergamo con 19 (ieri 17) e Brescia con 7 (ieri 28). Nessun nuovo contagio nella provincia di Mantova.

Lazio

Su oltre 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34%). Da domani pomeriggio attivo il drive-in nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana. Sono partiti questa mattina i test rapidi volontari e gratuiti al Porto di Civitavecchia per gli imbarchi verso la Sardegna, mentre diminuiscono i casi di rientro. Sono ventisette i casi del cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Genzano (25 ospiti e 2 operatori) nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l'indagine epidemiologica. La situazione è sotto controllo ed è stata chiesta la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla struttura.

Sardegna

Nuova impennata di contagi in Sardegna, dopo il calo di ieri: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 79 nuovi casi, 68 rilevati da screening e 11 da sospetto diagnostico. Il dato è comprensivo di alcuni casi rilevati negli ultimi tre giorni e non ancora computati. Il numero complessivo di casi di positività al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sale dunque a 2.193, mentre resta invariato il numero delle vittime, 134. In totale nell'isola sono stati eseguiti 135.617 tamponi, con un incremento di 1.083 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 28 i pazienti ricoverati in ospedale. Si registra un paziente in più in terapia intensiva, quattro attualmente nell'Isola. Le persone in isolamento domiciliare sono 757. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.266 pazienti guariti (+2 rispetto al precedente bollettino), più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.193 casi positivi complessivamente accertati, 401 (+18) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 228 (+11) nel Sud Sardegna, 66 (+1) a Oristano, 145 (+20) a Nuoro, 1.353 (+29) a Sassari.

Piemonte

Sale il numero dei ricoverati in Piemonte: in terapia intensiva sono adesso 7, due in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti l'incremento è stato di 13 e il totale arriva a 98. L'aumento dei contagi, relativi a 2077 tamponi processati, è +37 (di cui 25 casi asintomatici, 16 importati), Le persone in isolamento domiciliare sono 1327. Si aggiungono 14 guariti, 469 persone sono in via di guarigione. Nella giornata non è stato registrato alcun decesso. I tamponi diagnostici finora processati sono 587.908 di cui 328.107 risultati negativi. Tutti i dati sono stati diffusi dall'unità di crisi della Regione Piemonte.

Valle d’Aosta

Undici valdostani sono stati contagiati dal coronavirus durante una grigliata a Courmayeur. Lo ha appreso l'Ansa. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana. Alcuni di loro hanno evidenziato sintomi e ieri sono stati sottoposti a tampone diagnostico: oggi è emersa la loro positività. Gli altri hanno invece fatto un controllo dopo aver saputo del contagio degli amici. Sono tutti in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Gli undici contagiati sono residenti a Courmayeur e in paesi limitrofi.