Dante Labs: possibilità di fare tamponi anche privatamente

Dante Labs, il centro genomico fondato dagli aquilani Andrea Riposati e Mattia Capulli, con sede al tecnopolo, ha già superato quota mille tamponi fatti solo a livello locale, aquilano e abruzzese. Ma sono molti di più quelli esaminati per il resto d'Italia e anche l'estero.

La capacità di fare tamponi è nodale per il tracciamento dei contagi; ebbene, la struttura offre la possibilità di eseguirli anche privatamente e, in questi giorni, molti vi hanno fatto ricorso, con centinaia di test al giorno.

E’ sufficiente presentarsi al gabbiotto, dalle 9 alle 13 del mattino. I risultati vengono consegnati in appena 24 ore. Il servizio è aperto anche a chi proviene da fuori regione, dal Lazio in particolare, dove non sono autorizzate strutture del genere.

Dante Labs è stato autorizzato dal Ministero della Salute per l’esecuzione dei tamponi Covid-19, dopo aver ottenuto il via libera da tutte le istituzioni locali. Si occupa di screening, ma anche di ricerca: sono in corso programmi per valutare la risposta dei geni al nuovo coronavirus. Ha una capacità giornaliera, già in questa fase, di poter esaminare cinquemila tamponi al giorno.

Per prenotare un appuntamento, è sufficiente scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamare il numero: 0862/1910671.