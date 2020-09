L'Aquila, pagamento Tari: Biondi e Daniele ricordano le riduzioni per le utenze non domestiche

“In riferimento alle comunicazioni di pagamento Tari, in arrivo in questi giorni, ricordiamo che con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ratificata dal Consiglio, è stata introdotta una riduzione, per l’annualità in corso, a favore delle sole utenze non domestiche, ossia le attività produttive, oggetto dei provvedimenti di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19 durante il lockdown”.

È quanto hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il vice sindaco, con delega al Bilancio e ai tributi, Raffaele Daniele.

“Pertanto i contribuenti interessati, - hanno proseguito Biondi e Daniele - che avessero già ricevuto la comunicazione di pagamento Tari 2020 e non avessero già presentato la relativa richiesta di riduzione potranno procedere al pagamento della sola prima rata, in scadenza il prossimo 30 settembre, per poi inviare l’apposita richiesta, utilizzando il modello allegato all’avviso pubblicato sul portale istituzionale del Comune. Il Servizio Tributi e Riscossioni, una volta ricevuta ed istruita la richiesta, provvederà al ricalcolo dell’importo dovuto”.

L’Avviso, con la relativa modulistica è reperibile sul sito del Comune, all’indirizzo www.comune.laquila.it, raggiungibile al seguente link https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1940&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1

Si ricorda inoltre che è possibile prenotarsi per un appuntamento nei locali del Front-Office del Servizio Tributi e Riscossioni, siti in L’Aquila – Via F. Filomusi Guelfi 2 (Località Villa Gioia), o in alternativa per un appuntamento in videochiamata con il personale del Servizio Tributi e Riscossioni, contattabile telefonicamente ai seguenti recapiti: 0862-645282, 645224, 0862-645252, 0862-645223.