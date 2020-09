Coronavirus, i dati nazionali del 4 settembre: +1.733 nuovi casi e 11 decessi. Nuovo record di tamponi

In Italia dall’inizio della pandemia sono 274.644 i casi di coronavirus: +1.733 rispetto a ieri quando erano stati +1.397 (+1.326 il 2 settembre). Il numero dei decessi sale a 35.518: +11 rispetto a ieri quando erano stati +10 (+6 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 113.085 (per un totale di 9.034.743) nuovo record assoluto: in crescita rispetto ai 92.790 di ieri (102.959 il 2 settembre). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 209.027 (+537). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 30.099 (+1.184). In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 1.607 (+102) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 121 (+1). I positivi in isolamento domiciliare sono 28.371: +1.081.

Regioni con zero contagi

Nessuna regione può vantare oggi zero contagi, come del resto già era successo ieri. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato in Lombardia con 337 (ieri 228), a seguire Veneto con 273 (ieri 115), Lazio e Campania con 171 (ieri rispettivamente 154 e 193), Emilia-Romagna con 126 (ieri 118). Da evidenziare i nuovi contagi della Puglia: 117.

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, i casi di coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 101.119: +337 appunto rispetto a ieri, quando erano stati +228 (+242 il 2 settembre). Sono 27.324 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 1.671.516), in forte crescita rispetto ai 14.077 di ieri (17.082 il 2 settembre). Il totale dei decessi sale a 16.876: +6 rispetto a ieri, quando erano stati +1 (+2 il giorno precedente). Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 76.574 (+107). Cresce il numero dei ricoverati: 244 (+19) mentre cala quello dei malati in terapia intensiva: 26 (-1).