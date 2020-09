L'Aquila, rinasce Palazzo Ardinghelli: concluso il restauro, il 30 ottobre l'inaugurazione del MAXXI. Le foto

Si è concluso il restauro di Palazzo Ardinghelli, uno dei monumenti più belli dell’architettura civile dell’Aquila, tra i massimi esempi del Barocco Aquilano.

I lavori, finanziati con una donazione di 7 milioni di euro della Russia, sono stati curati dai tecnici del ministero dei Beni culturali, attraverso il Segretariato regionale per l'Abruzzo guidato da Stefano D'Amico e la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere guidata da Alessandra Vittorini.

A partire dal prossimo 30 ottobre, l’edificio, com’è noto, ospiterà la sede distaccata del MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma.

In attesa dell’inaugurazione, questa mattina le porte del palazzo si sono aperte alla stampa per una sorta di visita in anteprima.

Alla cerimonia erano presenti Margherita Guccione, direttore generale per la creatività contemporanea del Mibact; Pietro Barrera, segretario generale della Fondazione MAXXI; Anna Laura Orrico, sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Alexey Fadeev e Konstantin Belyaev, consiglieri dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia; Stefano D’Amico, Segretario regionale del Mibact per l’Abruzzo; Alessandra Vittorini, Sovrintendente per archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del Cratere; Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila; Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo; Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI.

Nel pomeriggio di sabato 5 e domenica 6 settembre sono state organizzate visite guidate condotte dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila (info e prenotazioni su maxxilaquila.art )