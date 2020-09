Coronavirus Abruzzo, i dati del 5 settembre: 13 nuovi casi (di cui 10 in provincia dell'Aquila)

Sono 13, in Abruzzo, i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore (10 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo. Non ci sono decessi.

I ricoverati sono 34 (di cui 2 in terapia intensiva), i pazienti in isolamento domiciliare 449, i dimessi/guariti 2910 (dall'inizio dell'epidemia), 483 gli attualmente positivi, 164140 i test complessivamente effettuati.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 63 anni. Dei 13 casi di oggi, 8 si riferiscono a contatti di focolai già noti.