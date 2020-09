Scuole, conclusa la demolizione di Celestino V e Pettino/Vetoio

Sono terminati i lavori di demolizione delle scuole comunali Celestino V (primaria), nel quartiere di Valle Pretara, e Pettino-Vetoio (infanzia), su via Madonna di Pettino.

Entrambi i plessi rientrano nel pacchetto di edifici per la cui ricostruzione sono state adottate procedure più semplici e veloci in virtù dei poteri commissariali conferiti ai sindaci e agli uffici comunali in materia di edilizia scolastica fino al 31 dicembre 2020 dal Decreto Scuola, approvato in via definitiva dal parlamento il 6 giugno scorso.

Sia per la Celestino V che per la Pettino-Vetoio, assicura l'amministrazione comunale, si procederà ora a tappe spedite: il 25 settembre scadranno i termini per la presentazione dei progetti definitivi, già affidati tramite gara. Una volta conclusa questa fase, si potrà passare allo step successivo, ovvero la pubblicazione del bando per l’appalto integrato (progettazione esecutiva+lavori). La giunta e gli uffici tecnici confidano di concludere tutti questi passaggi entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda la Celestino V, l’importo lavori sarà di 2,4 milioni di euro mentre per la Pettino-Vetoio di 2,075 milioni (ma è una cifra relativa solo ai lavori del primo lotto, che comunque saranno sufficienti a dare alla scuola una sua funzionalità e dunque a renderla idonea a riaprire).

Sempre entro la fine dell’anno, dovrebbero essere espletati anche i bandi per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di altri tre edifici scolastici: la scuola d’infanzia S. Barbara-S.Sisto, per cui sono previste opere per un importo di 5,1 milioni di euro; il polo scolastico Gignano-Torretta-S.Elia (scuola d’infanzia e scuola primaria), per il quale c’è un quadro economico di 5,2 milioni di euro; e infine la scuola di infanzia e la scuola primaria di Pianola, per la quale l’importo lavori è di circa 1 milione di euro. Questo vuol dire che, se non ci saranno intoppi, nel 2021 potranno partire i lavori in altri cinque istituti.

Intanto, per il prossimo anno scolastico (quello che inizierà il 24 settembre), saranno riconsegnate alla città due scuole: la Beccia-Taranta di Arischia (infanzia e primaria) e la Mariele Ventre di Pettino (primaria).

La prima è praticamente pronta: entro pochi giorni saranno ultimati gli ultimi lavori, vale a dire la pulizia dei locali interni, la sistemazione dei nuovi arredi, la ripavimentazione della strada esterna e gli allacci dell’acqua. Il nuovo edificio, costruito interamente in legno, è costato poco più di 2 milioni di euro.

Per la Mariele Ventre ci vorrà ancora qualche settimana, perché c’è da scontare qualche ritardo causato dalla battuta d’arresto inflitta dal Covid. Il nuovo edificio, in cemento armato, è costato 5,4 milioni di euro e, oltre alle classi, ospiterà anche gli uffici della direzione dell’istituto comprensivo Amiternum, il complesso di cui la scuola fa parte.