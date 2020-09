L'Aquila, due donne e una bambina dormono per strada: la foto sul web. Sinistra Italiana: "Pornografia della sventura"

Da questa mattina circola sui social network una foto ritraente due donne ed una bambina sdraiate per strada, sul parcheggio dei taxi della Fontana Luminosa, in evidente situazione di degrado.

"Una foto orrenda - la denuncia del circolo cittadino di Sinistra Italiana - scattata da chi non ha pietà e rispetto per la dignità umana e fatta circolare ad arte per scatenare i peggiori rigurgiti razzisti della nostra città. Una foto che ci sentiamo di definire come pornografia della sventura".

Sinistra Italiana chiede in primis che le autorità competenti si facciano carico di quelle povere persone "perché è inaccettabile che nel 2020 ci siano situazioni del genere"; quindi, "si apra un fascicolo circa l’autore della foto e chi l’ha resa pubblica in quanto riteniamo che quella immagine sia in violazione della privacy nonché della dignità delle persone ritratte. Riteniamo disgustosi alcuni commenti irripetibili che si sono letti sui social, e per i quali chiediamo un intervento degli organi competenti, e farneticanti le dichiarazioni di alcuni esponenti politici locali che invece di preoccuparsi della dovuta azione che avrebbe dovuto mettere in campo l’amministrazione da loro presieduta si sono lanciati nella trita e vomitevole retorica dell’immigrazione e del decoro".

Non è una questione di decoro ma di umanità "e solo piccoli individui senza coscienza non riescono a comprendere la differenza di valori tra le due cose".