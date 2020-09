Coronavirus, i dati nazionali dell'8 settembre: 1.370 nuovi contagi (con 92.400 tamponi) e 10 decessi

Oggi i dati riscontrati di nuovi casi di positività al Covid sono stati 1.370, in aumento rispetto a ieri (1.108) ma con molti più tamponi effettuati (92.403); il rapporto tamponi/casi è migliore: 67,4 contro 47,4 ieri. I decessi nelle 24 ore sono stati 10. I malati in terapia intensiva sono 143, uno in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri sono cresciuti di 41 (oggi a quota 1.760). Sono 201.801 i pazienti dimessi guariti, (+563). I casi riscontrati dall’inizio dell’infezione sono 280.153. Restano in isolamento domiciliare 31.886 pazienti (+754 rispetto a ieri). La Lombardia torna in testa per numero di contagi (271), seguita da Campania (249) e Puglia (143).

Oggi in Puglia 143 contagi e 3 decessi

Nuovo rilevante aumento di contagi da coronavirus oggi in Puglia, su 3.590 tamponi processati, sono stati rilevate 143 infezioni: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 nella Bat, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota. Ci sono stati anche 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 331.919 test; sono 4154 i pazienti guariti, mentre i casi attualmente positivi sono 1.321, di cui 170 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.042. Dei 74 casi della provincia di Bari, 55 riguardano l'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare. Anche dei 33 casi Covid attribuiti alla provincia di Taranto, 16 sono relativi al focolaio di Polignano.

Casi in leggera crescita in Calabria

Sono 8 i nuovi casi di coronavirus registrati in Calabria, in flessione rispetto a ieri quando ne sono stati accertati 17. I tamponi effettuati sono stati 1.168. I casi attivi sono 356 (+1), mentre quelli dall'inizio della pandemia sono 1.649 a fronte di 165.632 tamponi effettuati ad oggi. Stabili i numeri delle rianimazioni (1) e dei ricoverati in reparto (29). I guariti sono 1.194 (+7). Le vittime sono 98. Lo rende noto il bollettino della Regione. Territorialmente, i casi positivi, da inizio pandemia, sono distribuiti a: Catanzaro 12 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 62 in isolamento domiciliare; 457 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 3 in reparto; 85 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti. Crotone 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 185. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri nell'Ospedale di Catanzaro sono dodici, di cui cinque non sono residenti. Dei tredici pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, quattro sono “non residenti”. Sempre a Cosenza, due casi sono riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano. A Reggio Calabria, tre casi sono riconducibili al focolaio di Oppido. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.170.

94 nuovi casi in Emilia-Romagna, record di tamponi

Sono 94 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultimi 24 ore, 50 dei quali asintomatici. Numero record di tamponi per l'Emilia-Romagna: ne sono stati fatti 12.480. Sono 16 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, 17 da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Si registra un nuovo decesso: un uomo di 102 anni residente in provincia di Rimini. I pazienti in terapia intensiva scendono a 16 (2 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 130 (11 in più rispetto a ieri). Il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (26), Modena (22) e Reggio Emilia (14).