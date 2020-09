Le operazioni di smantellamento del palco che era stato allestito sul prato antistante la basilica di Collemaggio in occasione della Perdonanza hanno causato alcuni danni al manto erboso.

Il settore Ambiente del Comune dell'Aquila rende noto che sono in corso le operazioni per calcolare il danno prodotto. La relazione, con i costi per il ripristino, sarà inoltrata alla ditta che ha effettuato lo smontaggio.