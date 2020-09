Pescara: allarme bomba in diverse zone della città

Allarme bomba in diverse zone di Pescara.

Carabinieri, polizia e vigili urbani sono intervenuti nell’area del distretto sanitario di base di Pescara sud in via Rieti, in via Gabriele D’Annunzio, in viale Regina Margherita e nella zona della Camera di commercio e del palazzo di Giustizia.

Da quanto si apprende, un pacco sospetto sarebbe stato rinvenuto anche nella caserma dei carabinieri.

Tutte le aree sono state cinturate e messe in sicurezza e il distretto sanitario è stato fatto evacuare per precauzione.

Poco fa, il plico rinvenuto in via Rieti è stato fatto esplodere.

In questi minuti, gli artificieri stanno intervenendo tra via Marconi e via Marco Polo, nella zona della Camera di commercio, per ripetere una analoga operazione. Dalle prime risultanze, però, sembrerebbe che i pacchi ritrovati non contengano materiali esplosivi.

In tribunale, si è riusciti a evitare che qualcuno potesse entrare prima delle 9.

Un messaggio minatorio è stato affisso sul portone di un palazzo di via Marconi. "Oggi salteranno in aria 4 palazzi simboli di Pescara", scrive l'anonimo bombarolo, "grazie all'arroganza di un pm che crede di fare carriera sulla pelle della gente ...".