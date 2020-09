L'Aquila: al via i lavori per la riqualificazione del parco “Baden Powell”

Sono iniziati oggi i lavori per la straordinaria manutenzione del parco Baden Powell, situato all'Aquila tra via Amiternum e via Antica Arischia (quartieri di Santa Barbara e Pettino).

Lo rende noto il settore Ambiente del Comune dell’Aquila.

Il progetto complessivo ammonta a circa 167mila euro e prevede la completa riqualificazione dell’area verde, con il rifacimento dei vialetti interni, l’allestimento di nuove aiuole con la messa a dimora di piante, l’installazione di nuove panchine, di nuovi impianti di illuminazione e di irrigazione e di nuovi giochi e di vari oggetti di arredo urbano.

Il termine dei lavori è previsto per la prossima privamera.