Coronavirus, ordinanza di Marsilio: misure restrittive a Lucoli e in Valle Peligna

In serata, il governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza numero 82 che introduce misure restrittive temporanee per Lucoli e alcuni Comuni della Valle Peligna dove, in questi giorni, si è registrato un aumento di casi di contagio da covid-19.

In particolare, per i prossimi 7 giorni - il gruppo tecnico scientifico aveva consigliato di protrarre le misure per 15 giorni - a Lucoli e così a Bugnara, Civita d’Antino, Pettorano sul Gizio e Sulmona vigerà l'obbligo di mascherine anche all’aperto 24 ore al giorno; è imposto, altresì, l'accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con presenza limitata alla necessità (consumazione senza stazionamento persistente), il divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti, la chiusura anticipata alle ore 20 degli esercizi commerciali, l'obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione e il divieto di pratica degli sport da contatto.

Non solo.

Le Autorità Sanitarie Locali sono chiamate ad implementare l’attività di informazione, di monitoraggio e controllo del rispetto delle restrizioni occorrenti, "al fine fondamentale di mantenere nella popolazione una elevata consapevolezza circa il peggioramento della situazione epidemiologica e l’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione",