Tozza, Ufficio scolastico regionale: "In Abruzzo persi 2mila studenti"

Sono 2 mila gli studenti abruzzesi che, il prossimo 24 settembre, mancheranno all’appello alla riapertura delle scuole.

Ad affermarlo è stata la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza, a margine della conferenza stampa tenutasi ieri all’Aquila a Palazzo Silone per presentare l’operazione grazie alla quale la Regione Abruzzo donerà oltre 90mila mascherine agli alunni delle primarie e secondarie di primo grado.

Sono 169mila 447 gli studenti abruzzesi che, tra due settimane, affronteranno il ritorno in aula dopo il lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia. Rispetto allo scorso anno, si sono persi circa 2mila iscritti. E anche se non esistono ancora dati dettagliati, da una prima analisi risulterebbe che il calo riguarda soprattutto la prima e l’ultima fascia, vale a dire le scuole di infanzia e le scuole superiori.

“La diminuzione della popolazione scolastica è un fenomeno nazionale” precisa Antonella Tozza “al quale in Abruzzo si somma un altro effetto, quello della desertificazione delle aree interne. Tuttavia vorrei sottolineare come, nonostante questo trend negativo, l’organico docente, negli anni, sia rimasto invariato. Inoltre, per l’anno che sta per iniziare, potremo contare sul cosiddetto organico Covid, vale a dire sugli incarichi temporanei aggiuntivi, che riguardano sia il personale docente che quello Ata, concessi a tutte le regioni per ottemperare alle regole di sicurezza anti Covid. Le risorse assegnateci ammontano a 34 milioni di euro”.