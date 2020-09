Ponte Belvedere, altro passo verso la demolizione

Con una determina, il Comune dell'Aquila ha affidato in via diretta - stante l'importo contrattuale inferiore a 150.000 euro, non è stato necessario ricorrere alla gara d'appalto - "i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva, e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del nuovo ponte Belvedere".

Un altro passo avanti verso la demolizione del cavalcavia che, nelle intenzioni dell'amministrazione, verrà ricostruito secondo l'idea progettuale donata all'Ente dell'archistar tedesca Wolkwin Marg.

L'atto arriva a valle delle due determine che erano state pubblicate ad agosto, la prima per l'affidamento dell'abbattimento e la seconda per la progettazione preliminare e definitiva del nuovo ponte con importo base fissato a 110.000 euro. Leggiamo in determina: "il 7 settembre 2020, tramite la piattaforma telematica della centrale unica di committenza del Comune, sono stati richiesti i preventivi per il servizio in oggetto a: Breng srl, Hub Engineering Consorzio Stabile scarl, Milan Ingegneria srl. Il termine per la presentazione del preventivo, tramite piattaforma telematica è stato fissato alle 14 del 10 settembre". A seguito di istruttoria delle istanze pervenute, viene specificato nell'atto, "il responsabile unico del procedimento ha escluso Hub Engineering Consorzio Stabile Scarl per non avere dichiarato alcuni tra i requisiti previsti nell'avviso di indagine di mercato. Tra i due rimanenti che hanno correttamente dichiarato il possesso di tutti i requisiti, il miglior preventivo è stato rimesso da Breng srl con un ribasso pari al 30% (quindi poco più di 70.000 euro)".

Breng srl ha fatto la propria offerta come mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti composto con i seguenti mandanti: Bridge engineering srl, Mele engineering, Giulio Valerio Mancini, Silvia Placidi, Roberta Spagnoli, Federica Durante, Fausto Fracassi, Davide Antioco Porcu, Emanuele Muselli.

Insomma, c'è anche Fracassi - oltre che ingegnere, sindaco del comune di Ocre di cui il primo cittadino del capoluogo Pierluigi Biondi è funzionario - cui era stata affidata la perizia che, di fatto, ha dato il via libera all'amministrazione per procedere con l'abbattimento del cavalcavia.

L'affidamento diretto, si legge ancora nel documento, "risulta adeguato alle esigenze dell'ente locale ed economicamente vantaggioso, nonché rispondente dal punto di vista della tempistica richiesta dall'amministrazione comunale". Ora, si attende l'affidamento per la progettazione della demolizione.