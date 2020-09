Cementificio, comitato Aterno Aria: "Da candidati sindaco di Pizzoli e Cagnano silenzio assordante"

"Ancora, per l'ennesima volta, dobbiamo denunciare l'assordante silenzio dei candidati per il rinnovo delle amministrazioni dei comuni di Cagnano Amiterno e di Pizzoli in merito al problema delle emissioni inquinanti provenienti dal cementificio, trasformato, di fatto, in inceneritore”.

A scriverlo, in una nota, è il comitato civico Aterno Aria.

“Il comitato” si legge “nato con lo scopo di tutelare la salute degli abitanti e dell'ambiente della nostra valle, è stato in silenzio in questi mesi per rispettare e non intralciare l'attività di tutte le istituzioni coinvolte a contenere l'epidemia legata alla diffusione del Covid19. Ma non abbiamo mai smesso di raccogliere dati, sempre più preoccupanti, che confermano la pericolosità delle sostanze tossiche emesse nell'aria a seguito della combustione dei rifiuti senza alcun controllo come previsto espressamente dai provvedimenti autorizzativi. Di nuovo ribadiamo che la salute è un bene assoluto e non può essere mai barattata. Per questo noi ci siamo e ci saremo a ricordarlo dopo l'elezione delle nuove amministrazioni".