L’Aquila: approvato progetto Terna per linea interrata Pettino-Torrione

E’ stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova linea in cavo interrato 150 kV Pettino – Torrione, grazie alla quale sarà possibile liberare un intero quartiere del centro abitato dell’Aquila dal vecchio elettrodotto.

Il nuovo collegamento in cavo, approvato con Decreto di autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente, sarà lungo circa 6 km e permetterà la demolizione di circa 5 km di vecchie linee e 18 tralicci, restituendo così oltre 10 ettari di territorio, oggi densamente popolato, libero da infrastrutture elettriche.

Il progetto, per il quale Terna investirà circa 7 milioni di euro, porterà anche importanti benefici elettrici perché la nuova linea sostituirà completamente la vecchia dorsale aerea, ormai obsoleta, rendendo più affidabile ed efficiente la rete elettrica nell’area dell’Aquila, oltre a contribuire alla raccolta della produzione di energia rinnovabile in Abruzzo e nel Lazio.

La nuova linea in cavo Pettino – Torrione è una delle tre opere previste da Terna per la razionalizzazione del sistema elettrico dell’area dell’Aquila. Il piano di interventi prevede infatti anche l’adeguamento della Stazione Elettrica 150 kV di Pettino e la nuova linea in cavo interrato 150 kV Torrione – Bazzano che permetteranno, una volta realizzate, di liberare gran parte della città dell’Aquila dagli elettrodotti aerei che attualmente interessano il centro abitato. La razionalizzazione del sistema elettrico dell’area dell’Aquila permetterà, a fronte della realizzazione di circa 3 km di elettrodotto aereo e 11 km di cavo interrato, la demolizione di quasi 14 km di vecchie linee.

“L’approvazione del progetto definitivo con cui si procederà all’interramento dell’elettrodotto Pettino-Torrione rappresenta una svolta non solo per la zona nord della città ma per l’intero assetto urbano ed infrastrutturale del territorio comunale”, le parole del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Fabrizi. “Si tratta di un’opera importante, attesa da anni dalla comunità, destinata a migliorare la qualità della vita non solo per coloro che risiedono nei due quartieri e che contribuirà a rendere più sicura ed efficiente la rete elettrica. Si raccolgono i frutti – concludono sindaco e assessore – della proficua collaborazione istituzionale tra Comune dell’Aquila e Terna, avviata nel 2018 con l’allora assessore alle Opere pubbliche Guido Liris e che oggi compie un significativo passo in avanti. L’inizio dei lavori è previsto entro il 2021”.