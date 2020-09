Coronavirus, i dati nazionali del 14 settembre: 1.008 nuovi casi e 14 decessi. Tamponi in calo

In Italia dall'inizio della pandemia sono 288.761 i casi di coronavirus: +1.008 rispetto a ieri quando erano stati +1.458 (+1.501 il 12 settembre).

Il numero dei decessi sale a 35.624: +14 rispetto a ieri quando erano stati +7 (+6 il giorno precedente).

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 45.309 (per un totale di 9.863.427): in forte calo rispetto ai 72.143 di ieri (92.706 il 12 settembre).

È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 213.950 (+316). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 39.187 (+678). In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 2.122 (+80) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 197 (+10). I positivi in isolamento domiciliare sono 36.868 (+588).

Regioni con zero contagi

Oggi la Basilicata è la regione può vantare oggi zero nuovi contagi, uno per l’Abruzzo, a seguire le altre regioni. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato nel Lazio con 181 casi (ieri 143), seguono Emilia-Romagna con 127 (ieri 143) e Lombardia con 125 (ieri 265).

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono 103.464: +125 appunto rispetto a ieri, quando erano stati 265. Sono 7.931 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 1.830.924), in calo rispetto ai 12.844 di ieri (16.493 il 12 settembre). Il totale dei decessi sale a 16.901: +2 rispetto a ieri, quando erano stati +2 (+3 il giorno precedente). Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 77.715 (+64). Cresce il numero dei ricoverati: 262 (+10) mentre rimane stabile quello dei malati in terapia intensiva: 28.

La provincia di Milano è quella che registra il maggior numero di nuovi casi: 44 (ieri 88) di cui 21 (ieri 47) nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia con 15 (ieri 27) e Bergamo con 13 (ieri 18). Nessuna nuova infezione a Pavia, Lodi, Mantova, Sondrio.