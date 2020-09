Aree interne, stanziati 210 milioni di euro: in Abruzzo contributi per 200 comuni

“È un’ottima notizia quella secondo cui il Governo ha varato il decreto che ripartisce tra i comuni delle aree interne italiani più marginali la somma di 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive dei territori. È una legge fortemente voluta dal Partito Democratico che va ad aiutare gli oltre 3mila comuni che, soprattutto a seguito del lockdown, hanno riscontrato serie difficoltà economiche".

Lo dichiara la deputata del Pd, Stefania Pezzopane.

"In particolare - aggiunge la deputata dem - i comuni potranno utilizzare il contributo per sostenere economicamente piccole e medie imprese del proprio territorio, attraverso contributi a fondo perduto per spese di gestione, sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione e contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche".

"È importante attuare politiche di salvaguardia e riequilibrio del territorio laddove abbiamo aree interne e montane sicuramente svantaggiate rispetto ad altre. In Abruzzo questo provvedimento ha una ricaduta utile ed importante e riguarda oltre 200 comuni con somme significative fino al 2022”, conclude Pezzopane.