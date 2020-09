Incidente stradale a Sant'Omero: muore l'ex consigliere regionale Mercante

L’ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante è morto oggi pomeriggio in ospedale a Teramo, in seguito ai gravi traumi riportati in un incidente avvenuto a Sant’Omero.

Mercante, 50 anni, era su una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un suv Toyota Rav4 condotto da un uomo di 71 anni di Canzano. L’impatto è avvenuto mentre i due mezzi stavano percorrendo un tratto di rettilineo della Strada provinciale 8 del Salinello, poco distante da uno degli incroci che conducono all’abitato di Sant’Omero.

L’incidente, secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri della stazione di Nereto e della Compagnia di Alba Adriatica, che sono intervenuti sul posto insieme alla Polizia Locale di Sant’Omero, è avvenuto quando l’auto, ferma sul lato della carreggiata, si è immessa sulla strada. Lo scontro è stato violento e l'ex consigliere regionale, che procedeva nella stessa direzione di marcia, è finito sulla fiancata esterna dell’auto ed è stato sbalzato sulla carreggiata.

Sul posto è atterrato l’elicottero del 118 e Mercante è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale “Giuseppe Mazzini” di Teramo, dove è poi deceduto. Auto e moto sono stati sequestrati.

Riccardo Mercante, consigliere regionale dal 2014 al 2019, in passato era stato anche consigliere provinciale a Teramo; svolgeva la professione di consulente finanziario e viveva a Giulianova. In passato era stato un giocatore di calcio a livello dilettantistico.

Il cordoglio del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri: “Esprimo il cordoglio mio personale e dell’intero Consiglio regionale per la tragica scomparsa dell’ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante. Ho condiviso con Mercante un’esperienza legislativa, entrambi sul fronte dell’opposizione, seppur da banchi diversi, ma del collega ho apprezzato il rigore morale, la puntualità, la costante voglia di approfondire e di conoscere per dare il proprio contributo migliorativo e propositivo. La tragedia che oggi lo ha visto tristemente protagonista mi lascia costernato, sconvolto. La vicinanza dell’interno Consiglio regionale va al Gruppo dei 5 Stelle, che oggi perde un elemento di assoluto valore, un uomo, un giovane politico la cui lontananza dallo scranno regionale non si è tradotta in un allontanamento dalla vita amministrativa, né in un disinteresse, ma sono certo che abbia continuato a dare il proprio apporto fattivo e concreto all’attività del Movimento di cui è stato per cinque anni un punto di riferimento e un attivista capace. Il suo timbro e piglio erano caratteri distintivi del suo operato, aperto al dialogo, seppur senza mai venir meno alla propria linea e al proprio indirizzo. Porgiamo le nostre condoglianze, ovviamente, alla famiglia di un uomo strappato troppo presto alla vita da una tragedia imprevedibile e immane”.

La seduta della Commissione Vigilanza, prevista per domani, 17 settembre, è rinviata a data destinarsi. "Una decisione presa per rispetto alla memoria dell’amico, prima che collega, Riccardo Mercante, deceduto oggi a seguito di un tragico incidente stradale”, le parole commosse del Presidente della Commissione Pietro Smargiassi.