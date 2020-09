Inaugurata la sede Conflavoro L'Aquila, il presidente nazionale: "Ripartire dai giovani"

E' stata inaugurata questa mattina la sede di Conflavoro L'Aquila nel cuore del centro storico cittadino. Alla cerimonia svoltasi in via Indipendenza, a Palzzo Ciccozzi, che ospiterà gli uffici dell'associazione datoriale, hanno partecipato le autorità cittadine e regionali, Ugo Mastropietro presidente Conflavoro L'Aquila, Roberto Capobianco presidente Conflavoro nazionale, Antonio Durantini tesoriere e socio fondatore di Conflavoro L'Aquila e Giorgio Carissimi, cofondatore.

"Conflavoro L'Aquila è una realtà provinciale che si candida a essere un luogo di associazione di tutti - ha esordito Mastropietro - un'associazione datoriale sì ma anche un luogo di tutti i cittadini, un riferimento per tutta la città. Porteremo la nostra esperienza a servizio degli altri e lavoreremo per avvicinare la politica alle associazioni".

"Ho abbracciato questa iniziativa e conto sull'Aquila come sede associazionistica di riguardo per il resto d'Italia - le parole di Capobianco - Questa città ha aperto la sede durante il lockdown, nel momento più difficile per le realtà associazionistiche del nostro paese, dimostrando come dalla tragedia del sisma sia nata la volontà di reagire in fretta alle crisi" ha aggiunto il presidente nazionale, sottolineando come investire nella formazione sia la vera chiave della ripartenza. "L'Aquila ha capito meglio di chiunque altro il valore della formazione. L'Università è stata il motore della rinascita culturale e sociale dopo il terremoto ed è da qui che tutto il paese deve ripartire ora: dalla formazione, dalla scuola, e dai giovani che devono essere messi nella condizione di fare impresa. Il tessuto imprenditoriale nazionale risente fortemente della disoccupazione che colpisce il mondo giovanile, è quindi sulle istituzioni formative che bisogna investire. Cercheremo di fare rete e di metterci a servizio di tutti gli imprenditori cercando di essere propositivi, di fare qualcosa dando l'esempio".

"L'apertura della sede aquilana di Conflavoro rappresenta un'opportunità per rivitalizzare i corpi intermedi che da tempo hanno perso la la capacità di essere realmente rappresentativi delle categorie - ha affermato il sindaco Biondi portando i saluti dell'amministrazione comunale - Il problema riguarda anche la nostra città che, in virtù del Programma Restart - la quota del 4% dei fondi indirizzati alla ricostruzione socio-economica - ha visto nascere negli ultimi anni numerose iniziative che riguardano il mondo produttivo nonostante la difficoltà ad avviare un confronto proficuo ed efficace con le categorie. Con il rifinanziamento dei processi di ricostruzione che necessita ancora di quattro miliardi di risorse, stando a quanto quantificato dafìgli uffici speciali - ha aggiunto il primo cittadino - ai 320 milioni di euro di quota residua del Programma Restart si aggiungeranno ulteriori 160 milioni. Sarà necessario impiegare la totalità di queste risorse in attività capaci di produrre un beneficio per le categorie produttive e per il territorio in termini di occupazione e innovazione".