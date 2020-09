Coronavirus, i dati nazionali del 18 settembre: 1.907 nuovi casi e 10 decessi

In Italia sono 294.932 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +1.907 rispetto a ieri quando erano stati +1.585 (+1.452 il 16 settembre). Una cifra che non si raggiungeva dal 30 aprile, quando i contagi giornalieri erano stati 1.872. Il numero dei decessi sale a 35.668: +10 rispetto a ieri quando erano stati +13 (+12 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 99.839 (per un totale di 10.246.163): in calo rispetto ai 101.773 di ieri (erano stati 100.607 il 16 settembre).

È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 216.807 (+853). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 42.457 (+1.044). In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 2.387 (+39) – bisogna risalire al 21 giugno scorso per trovare una cifra simile: allora erano 2.314 – e quello dei malati in terapia intensiva che scende a 208 (-4). I positivi in isolamento domiciliare sono 39.862 (+1.009).

Regioni con zero contagi

Oggi la Basilicata può vantare zero nuovi contagi: 3 per il Molise, a seguire tutte le altre regioni. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato in Lombardia con 224 casi (ieri 281), seguono Campania con 208 casi (ieri 195), Lazio con 193 (ieri 181), Sicilia con 179 (ieri 96), Veneto con 176 (ieri 109), Liguria con 158 (ieri 40).

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita, i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono 104.304: +224 appunto rispetto a ieri, quando erano stati +281. Sono 16.828 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 1.906.689), in calo rispetto ai 21.757 di ieri (17.831 il 16 settembre). La percentuale dei positivi rispetto al numero di tamponi è pari all'1,33%.

Il totale dei decessi sale a 16.908: +2 rispetto a ieri, quando erano stati +1 (e +2 il giorno precedente). Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 78.369 (+129). Cresce il numero dei ricoverati: 284 (+12) e rimane invece stabile quello dei malati in terapia intensiva: 32.

Milano è la provincia in Lombardia che conta il maggior numero di nuovi casi di coronavirus: 81 (ieri erano stati 87), di cui 47 a Milano città (ieri 42). Seguono Pavia con 32 contagi (ieri 42), Brescia con 22 (ieri 32) e Monza e Brianza con 17 (ieri 26).