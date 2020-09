Lutto all'Aquila: è morto Gianfranco de Crescentis. Il ricordo del sindaco Biondi

Un uomo di 57 anni, Gianfranco de Crescentis, è morto a seguito di un malore mentre era alla guida della sua automobile lungo la Mausonia, all'Aquila.

Inutili i soccorsi del 118.

"Incredulità" e "profondo dolore" sono stati espressi dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. "Oltre al grande impegno nel mondo dell'associazionismo e delle Acli, di cui ha ricoperto anche il ruolo di presidente regionale, ricordo l'enorme vivacità che lo animava nelle iniziative volte alla scoperta e la valorizzazione di luoghi e tradizioni della nostra città. Impossibile dimenticare, inoltre, la professionalità, il grandissimo senso del dovere e la profonda passione che metteva in qualunque attività in cui fosse coinvolto: qualità che ho potuto constatare personalmente negli anni in cui siamo stati colleghi in Consiglio regionale. Ai famigliari mi sento di testimoniare sentimenti di vive condoglianze, a titolo personale e della municipalità aquilana".