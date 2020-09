L'Aquila, la denuncia: "non abbiamo notizie su apertura asili nido comunali"

Da qualche giorno, riceviamo segnalazioni preoccupante di famiglie aquilane che denunciano come non si abbia alcuna notizia dell'apertura degli asili nido comunali.

Sebbene siano state pubblicate le graduatorie, infatti, non è ancora chiaro quando le famiglie potranno portare bambine e bambini al nido.

"Sappiamo per via ufficiosa - un genitore ha incontrato casualmente un'educatrice - che il Comune ancora non fornisce agli asilo gli elenchi dei bambini e, dunque, non è possibile aprire", spiega una mamma a newstown. "È assurdo: siamo al 22 settembre e ancora non sappiamo nulla".

Stando alle famiglie che ci hanno contattato, il telefono dell'Ufficio diritto allo studio del Comune squillerebbe a vuoto. "I genitori hanno il diritto di organizzarsi per gestire il rientro (per chi era già iscritto) e l'ambientamento di bambini così piccoli (0-3 anni)", ribadiscono i genitori. E hanno perfettamente ragione.