L'Aquila: nidi comunali, mensa, bus e pre-interscuola, ecco le date

L’assessore alle Politiche educative, Francesco Cristiano Bignotti, ricorda le date in cui partiranno i servizi scolastici.

In particolare, il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia sarà attivato da lunedì 28 settembre, mentre quello per le scuole primarie dall’1 ottobre. Il primo ottobre inoltre inizierà il trasporto scolastico, mentre dal 28 settembre sarà operativo il servizio di pre e interscuola.

“Queste date – ha spiegato l’assessore Bignotti – sono state decise in seguito agli accordi intercorsi nei diversi tavoli di coordinamento tenutesi tra il Comune dell'Aquila, le presidenze dei sei istituti comprensivi cittadini e l'ufficio scolastico regionale. In tali sedi è emersa sempre l’esigenza di scaglionare l'inizio dei servizi per gestire al meglio le varie complessità derivanti dalle normative anti covid-19, anche nell'ottica di verificare se quanto previsto su carta sarà attuabile suo campo”.

“Si ricorda anche che – ha precisato Bignotti – in virtù dell'autonomia scolastica spertante a ciascun istituto, gli stessi potrebbero apportare alcune variazioni che comunicheranno direttamente alle famiglie interessate”.

Per quanto riguarda gli asili nido comunali, invece, “il servizio" dice l'assessore "i cui dipendenti nel pomeriggio odierno inizieranno le chiamate di rito, aprirà il giorno 28 settembre e a tal proposito lo slittamento della data di apertura è dovuta esclusivamente a motivi amministrativi, susseguenti alla necessità di dover sopperire al cambio della figura dirigenziale del settore comunale di riferimento, appresa solo pochi giorni fa. Da verificare la data in cui potranno effettivamente essere avviati l’asilo nido e la scuola materna di Casetta Fantasia, per le ragioni rese note dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’amministratore unico dell’Afm, che gestisce tali strutture, Alessandra Santangelo”.

“Auguro a tutte le famiglie, ai presidi e a tutto il personale scolastico un buon inizio della scuola" conclude Bignotti "con la consapevolezza che sarà un anno in cui il senso di responsabilità, elasticità mentale e adattamento dovranno essere il faro-guida per il buon andamento di tutto il sistema”.