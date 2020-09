L'Aquila: è morta la 58enne investita al Torrione

E' morta la donna di 58 anni investita ieri, in zona Torrione, all'incrocio tra via Alessandro Volta e via Cardinale Mazzarino.

Soccorsa con l'ambulanza del 118, la donna era arrivata all'Ospedale San Salvatore in codice rosso: trasferita in Rianimazione, era apparso subito evidente che le sue condizioni fossero gravissime.

In mattinata, il decesso.

Alla guida dell’auto che ha investito la donna c’era un uomo di 58 anni che, a causa dello choc, ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale. Ora, dovrà essere ascoltato per fare piena luce sulle cause dell'incidente.