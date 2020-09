Coronavirus, i dati nazionali del 24 settembre: 1.786 nuovi casi e 23 morti su 108mila tamponi

Sono 1.786 i nuovi casi di tampone positivi oggi, su 108.019 tamponi effettuati (ieri 103.696), per un rapporto tra tamponi e casi di 1,65% (ieri 1,58%).

Le vittime sono 23, ieri erano state 20 per un totale dall'inizio della pandemia di 35.781. In terapia intensiva oggi ci sono 246 pazienti (2 in più di ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 2.731 (73 in più di ieri). Crescono anche le persone in isolamento domiciliare: sono 43.803 (591 in più di ieri).

I casi totali dall'inizio del contagio nel nostro Paese sono 304.323. Il totale delle persone attualmente positive è di 46.114. La regione con più nuovi contagi giornalieri è il Veneto (248), Lazio (230), Lombardia (229) e Campania (195) e Toscana (156). In nessuna regione si registrano zero casi.