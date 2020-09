Scuola, assistenza ai più fragili: finalmente riattivato il servizio

Dopo giorni di incertezza e caos, il servizio di assistenza scolastica per ragazze e ragazzi diversamente abili torna ad esser svolto con regolarità.

I lavoratori sono tornati sin da stamane a svolgere un ruolo prezioso ed importante accanto all’insegnante di sostegno per garantire supporto e assistenza a tutti quei ragazzi che in loro hanno trovato negli anni una figura di riferimento e continuità.

In una nota, "le famiglie dei tanti ragazzi interessati e gli operatori coinvolti" hanno inteso ringraziare la CGIL "per l’importante ruolo avuto durante i delicati momenti che hanno anticipato il nuovo anno scolastico"; inoltre, hanno espresso "solidarietà al sindacato al quale sono state rivolte pesanti accuse dal sindaco Biondi e dalle cooperative venute a cercare vantaggi economici sulla pelle di lavoratori che vivono una precarietà economica in seguito al sisma del 2009".

Nei giorni precedenti e successivi alla riapertura della scuola, "la CGIL ha dimostrato quanto il sindacato si impegni costantemente per tutelare i diritti dei lavoratori, impossibilitati a svolgere la loro funzione di assistenti alla autonomia e comunicazione, e quelli degli studenti diversamente abili garantendone soprattutto il fondamentale diritto all'inclusione".