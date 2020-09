Coronavirus, i dati del 26 settembre: 1.869 casi in Italia, 16 in Abruzzo

Oggi in Italia sono stati rilevati 1.869 nuovi casi di coronavirus, con 104.387 tamponi effettuati. Il rapporto tra nuovi contagi e tamponi oggi è all’1,79%, contro l’1,78% del giorno precedente.

Sabato scorso, per fare un confronto sullo stesso giorno della settimana, il rapporto percentuale era dell’1,59%.

Prosegue dunque la lenta crescita della curva epidemica, anche guardando le medie mobili a 7 giorni, che risentono meno delle oscillazioni giornalieri. I decessi sono 17, contro i 20 di ieri. Una settimana fa erano stati 24. I dati sono stati forniti dalla protezione civile.

La pressione sugli ospedali

Il numero di ricoverati in terapia intensiva per covid oggi sale di 3 unità a 247 in tutto il territorio nazionale (erano oltre 4mila i ricoveri gravi in Italia a inizio aprile, nel pieno dell’emergenza). I ricoveri ospedalieri non gravi invece crescono di 9 unità per un totale di 2.746. In isolamento domiciliare risultano 45.600 persone, in crescita di 863 unità.

Le regioni

Nuovi casi soprattutto in: Campania 274 (con 6.104 tamponi; rapporto positivi/tamponi 4,48%); Lombardia 256; Lazio 219; Veneto 216; Toscana 110; Sicilia 110; Piemonte 107; Emilia Romagna 99; Liguria 97; Sardegna 63; Puglia 51. In Lombardia curva +0,24% (ieri +0,26%) con 19.137 tamponi (ieri 20.431 ) e 256 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,33% (ieri 1,35%); 105.988 contagiati totali; ricoverati +12 (312); terapie intensive stabili (30); 4 decessi (16.941). Per quanto riguarda le Province, 92 positivi sono stati identificati a Milano (di cui 57 a Milano città), 41 a Varese, 27 a Brescia, 26 a Monza, 25 a Bergamo, 10 a Como, 9 a Mantova, 7 a Cremona, 6 a Lodi, 5 a Pavia, 4 a Lecco e 3 a Sondrio.

Abruzzo

In Abruzzo si registrano 16 nuovi positivi (1 all'Aquila, 7 a Chieti, 7 a Pescara e uno a Teramo), 59 ricoverati (di cui 5 in terapia intensiva), 762 persone in isolamento domiciliare, 3035 dimessi/guariti, 821 attualmente positivi. Complessivamente sono stati eseguiti 194249 test.

I positivi di oggi hanno età compresa tra 1 e 81 anni.