L'Aquila, autorizzata l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Con un anticipo di due settimane rispetto alla data prevista dalla legge, da domani, mercoledì 30 settembre, sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento nel territorio comunale dell’Aquila.

Lo stabilisce un’ordinanza firmata oggi pomeriggio dal sindaco Pierluigi Biondi.

Nel provvedimento – pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune a questo indirizzo - è specificato che l’anticipo della possibilità di accendere gli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre e al 30 settembre è stato concesso dal sindaco in quanto “le attuali condizioni meteorologiche non garantiscono, in alcune ore del giorno, le sufficienti temperature interne in alcune zone del territorio comunale”.