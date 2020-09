Coronavirus, i dati nazionali del 29 settembre: 1.648 nuovi casi su 90mila tamponi e 24 morti

Sono 1.648 i nuovi casi di positività al coronavirus del 29 settembre, in crescita dello 0,52% rispetto al giorno precedente. Il totale dei contagi, dall’inizio dell’epidemia, sale così a quota 313.011.

I morti delle ultime 24 ore sono 24 e portano il dato complessivo della pandemia a 35.875 unità (+0,06%). Al momento gli attualmente positivi in Italia sono 50.630 (+0,61%). Di questi i ricoverati con sintomi sono 3.048 (+2,38%) e i pazienti in terapia intensiva 271 (+2,65%). I guariti giorno su giorno sono poi 1.316 (+0,58%).

Questo il quadro che emerge dai dati quotidiani del ministero della Sanità, elaborati sulla base di 90.158 tamponi effettuati, a fronte dei 51.109 del giorno precedente.

Campania ancora in testa per nuovi contagi

In testa alla classifica delle regioni per nuovi contagi c’è ancora una volta la Campania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrate 286 positività e sono morte due persone. Il dato risulta a seguito di 6.335 tamponi effettuati. Segue il Lazio con 219 casi, poi Lombardia (203), Sicilia (163) e Veneto (140). Più staccate Piemonte (100 casi), Emilia Romagna (97), Liguria (89) e Sardegna (82).

Veneto, altri 140 positivi

Sono 140 i nuovi casi di contagio in Veneto nelle ultime 24 ore e portano il totale a 27.296. Lo rileva il Bollettino regionale che segnala un decesso, con il totale che sale a 2.177. Balzano di 657 soggetti i dati sugli isolamenti domiciliari, con il totale a 9.268, di cui 2.445 positivi. Negli ospedali la situazione resta stabile, con 213 ricoverati (+8) nei reparti non critici, di cui 167 positivi, e 27 nelle terapie intensive (dato invariato).

Puglia, ancora 76 casi

Il Puglia sono stati processati 4.131 tamponi per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 76 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 nella Bat, 37 in provincia di Foggia, uno in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 404.787 test. Sono 4.622 i pazienti guariti, 2.433 i casi attualmente positivi di cui 224 ricoverati negli ospedali e di questi 0,6% nelle terapie intensive. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.687.

In Toscana le nuove positività sono 56

In Toscana sono 14.707 i casi di positività al coronavirus, 56 in più rispetto a lunedì (+0,4%), con età media di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 74% è risultato asintomatico, l’11% pauci-sintomatico. I guariti sono 77 e raggiungono quota 10.175 (69,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 732.780, 4.731 in più rispetto al giorno precedente. Gli attualmente positivi sono 3.368, -0,7% rispetto a lunedì. I ricoverati sono 117 (2 in più rispetto alle precedenti 24 ore) di cui 20 in terapia intensiva (2 in meno). Si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 77,5 anni. Complessivamente, 3.251 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (27 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%). Sono 6.951 (403 in più rispetto a lunedì, più 6,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva.