L'Aquila: albo dei presidenti di seggio elettorale, domande entro il 31 ottobre

Entro il 31 ottobre, coloro che abbiano interesse a essere inseriti nell’albo dei presidenti di seggio elettorale potranno fare domanda al Comune dell’Aquila.

Lo rende noto l’Ufficio Elettorale, precisando che, come prevede la legge, nel mese in corso verranno acquisite le richieste per l’aggiornamento dell’albo medesimo.

Le domande vanno inoltrate recandosi personalmente all'ufficio Protocollo generale, in via Roma n 207/A, aperto il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il mercoledì pomeriggio anche dalle 15.30 alle 17.30, oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure ancora via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I dettagli sulle modalità per la compilazione delle richieste e altre informazioni sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune, in questa pagina https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1947&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 .