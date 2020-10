Protezione civile Abruzzo: Biondi incontra direttore Casinghini

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni il nuovo direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile abruzzese, Mauro Casinghini.

“Si è trattato di un primo incontro in cui, oltre a formulare i migliori auguri di buon lavoro, ho ribadito il profondo legame esistente tra la città dell’Aquila e le donne e gli uomini della Protezione civile. Il loro operato è stato determinante nei drammatici giorni del post sisma 2009 così come, più recentemente, è stata costante la collaborazione sia nei difficili mesi di isolamento legato al coronavirus sia durante le settimane segnate dagli incendi che hanno interessato i quartieri di Pettino-Cansatessa e la frazione di Arischia. Un’intesa, come ho confermato al neo direttore Casinghini, che sono certo proseguirà in futuro e di cui non potrà che beneficiare la nostra comunità” dichiara il primo cittadino.